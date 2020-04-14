В Николаевской области уже 14 больных COVID-19

В области, которая держалась до последнего, выявили крупную вспышку болезни.

В Николаевской области по состоянию на 9:00 14 апреля зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19, все они зафиксированы в одном районе - Вознесенском.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА в фейсбуке.

14 апреля было диагностировано еще девять новых случаев. Из них два человека проживают в селе Вороновка, шестеро - из города Вознесенска (четыре члена одной семьи) и один - из села Прибужаны.

"Указанные лица относятся к тесному кругу общения с ранее заболевшими, по религиозному признаку", - отметили в ОГА.

Отмечается, что с 20:00 13 апреля до 8:00 14 апреля за медицинской помощью обратились четверо пациентов с подозрением на COVID-19. Один человек госпитализирован в "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", другим назначено амбулаторное лечение.

На данный момент в инфекционном стационаре находятся 17 пациентов с подозрением на COVID-19 и двое - с лабораторно подтвержденным диагнозом "короновирусная инфекция COVID-19".

Еще три человека с лабораторно подтвержденным диагнозом получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Напомним, до 11 апреля Николаевская область оставалась единственным регионом в Украине, где не фиксировали случаев коронавируса. Первыми инфицированными стали две женщины из Вознесенского района. Сообщалось, что они вернулись из Польши. Их госпитализировали в реанимационное отделение.

Ранее отсутствие коронавируса в Николаевской области начала расследовать СБУ по статье "служебная халатность". 9 апреля в Николаев с инспекцией приезжал главный санврач Виктор Ляшко, который рассказал о "спецоперации" по сверке анализов в разных лабораториях.