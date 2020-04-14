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Их осталось четыре: приостановлен один из еще функционирующих футбольных чемпионатов

Бурунди не смогла противостоять коронавирусу.

Их осталось четыре: приостановлен один из еще функционирующих футбольных чемпионатов
президент FFB Ревериан Ндикуриё
Фото: ffb.bi

Федерация футбола Бурунди (FFB) объявила о приостановке проведения матчей на территории страны в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

В то же время, отмечается, что элитный дивизион чемпионата Бурунди планируется доиграть до конца мая, чтобы не нарушать графики соревновательного процесса для континентальных турниров. До завершения сезона в Лиге А осталось сыграть всего 3 тура.

Добавим, что эта небольшая центрально-африканская страна являлась одной из немногих в мире и единственной в Африке, где футбольные поединки проводились, к тому же еще и со зрителями на трибунах.

Свои чемпионаты продолжают лишь Белоруссия, Никарагуа, Таджикистан и Тайвань.

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