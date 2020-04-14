Их осталось четыре: приостановлен один из еще функционирующих футбольных чемпионатов

Федерация футбола Бурунди (FFB) объявила о приостановке проведения матчей на территории страны в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

В то же время, отмечается, что элитный дивизион чемпионата Бурунди планируется доиграть до конца мая, чтобы не нарушать графики соревновательного процесса для континентальных турниров. До завершения сезона в Лиге А осталось сыграть всего 3 тура.

Добавим, что эта небольшая центрально-африканская страна являлась одной из немногих в мире и единственной в Африке, где футбольные поединки проводились, к тому же еще и со зрителями на трибунах.

#Burundi Après avoir analysé:

*l'état d'avancement des compétitions nationales dont deux principales aboutissant aux compétitions Internationales,

*le programme des compétitions à venir,..., le CE de la FFB, en sa séance du 12 /4/2020 a décidé le réaménagement des calendriers pic.twitter.com/QRU2JHbl5R — F.F.B (@BurundiFF) April 13, 2020

Свои чемпионаты продолжают лишь Белоруссия, Никарагуа, Таджикистан и Тайвань.