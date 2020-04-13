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В 180 километрах от Китая стартовал национальный чемпионат по футболу

На Тайване сыграны первые матчи.

В 180 километрах от Китая стартовал национальный чемпионат по футболу
Фото: Ассоциация футбола Тайваня

Накануне еще в одном государстве Азии - на Тайване - стартовал чемпионат страны по футболу. В турнире принимают участие восемь команд.

Самую крупную победу одержал "Хан Юэнь", разгромивший "Тайчэн Лайонс" 4:0.

Чемпионат Тайваня по футболу регулярно проводится с 1983 года под эгидой Футбольной ассоциации Тайваня.

Добавим, что одновременно с мужским стартовал и женский футбольный чемпионат.

Отметим, что в первых турах сезона матчи будут проходить без зрителей, на стадионы будут допущены только футболисты, официальные лица команды (тренеры, врачи, администраторы), а также сотрудники клубов.

Кроме того, перед каждым матчем у всех присутствующих измеряют температуру и проводят тест на коронавирус.

Чемпионат Тайваня проходит в 900 км от Уханя, где в конце 2019 года произошла вспышка пандемии коронавируса.

Помимо Тайваня, в футбол сейчас профессионально играют в Таджикистане, Беларуси, Никарагуа и Бурунди.

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