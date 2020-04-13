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Президент клуба Серии А заявил, что его клуб не возобновит матчи чемпионата, даже под угрозой дисквалификации

Массимо Челлино считает, что нельзя возобновлять Серию А в мае.

Президент клуба Серии А заявил, что его клуб не возобновит матчи чемпионата, даже под угрозой дисквалификации
Массимо Челлино
Фото: EPA/UPG

Владелец "Брешии" Массимо Челлино выступил против возобновления чемпионата Италии в конце мая.

"Если турнир возобновится, я не дам своему клубу играть. Это не провокация. Лишайте нас очков, если хотите, ответственность полностью на мне.

Я смотрю, что сейчас чересчур много проявлений эгоизма, слишком многие пытаются использовать ситуацию в своих интересах", - цитирует Челлино Giornale di Brescia.

"Владелец "Лацио" желает продолжить турнир? Крики осла не слышны на небесах, как говорят у нас. Я могу послушать тех, кто достоин быть услышанным. Я не уверен, что Лотито представляет римский клуб. Он только председатель их совета директоров.

Президент итальянской федерации футбола? Гравина пусть говорит меньше по телевизору и внимательнее смотрит за за финансовой ситуацией в клубах. И пусть прокатится по Брешии", - заявил Массимо, который еще не так давно был владельцем клуба английского Чемпионшипа - "Лидс Юнайтед".

"Нам не нужны поблажки. Даже если мы вылетим в Серию В, то не обанкротимся и снова выйдем в Серию А", - отметил владелец "Брешии".

Отметим, на момент остановки турнира "бьянкоадзурри замыкали турнирную таблицу Серии А, набрав 16 очков. До спасительной 17-й строчки "Брешию" отделяют 9 очков. Так что, Челлино практически ничем не рискует, делая такое смелое заявление. Одной ногой команда и так в Серии В.

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