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С начала карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе в соцсетях

Агитаторы работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. 

С начала карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе в соцсетях
Фото: Media Confidential

С начала карантина в Украине СБУ обнаружила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе. Также были заблокированы 2000 интернет-сообществ с совокупной аудиторией более 700 000 подписчиков.

Преимущественно фейковый контент распространяли из российского информационного пространства. Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook. Контент направлен на создание искусственной паники и содержит призывы к нарушению условий карантина.

"Среди обнаруженных 154 человек Служба уже установила восемь интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны. Такие агитаторы работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве", - добавили в сообщении.

Относительно них открыты уголовные производства по ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины - то есть за действия, направленные на насильственное изменение конституционного устройства или захват государственной власти, а также за посягательство на территориальную целостность Украины.

Информация об остальных 146 лицах направлена в Нацполицию. Треть из них уже привлекли к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Напомним, что в марте во Львове Служба безопасности Украины разоблачила местную жительницу, которая размещала в Интернете фейковую информацию о распространении коронавируса. Она нагнетала панику среди пользователей Интернет-сообществ. 

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