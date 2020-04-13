Аваков сообщил, что полиция оформила 3 админштрафа на церковников из-за скопления людей в храмах

Полиция оформила три административных штрафа относительно церковников, в храмах которых 12 апреля было скопление людей. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией оформлены админштрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но имейте же совесть!" - призвал министр.

Он не уточнил, о каких именно храмах идет речь.

Напомним, что в Ровно в Свято-Вознесенском соборе (УПЦ МП) в воскресенье прошло массовое освящение вербы, несмотря на карантин.

Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. До 24 апреля в Украине запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих. Раньше действовал разрешенный лимит в 10 человек.

ПЦУ рекомендовала освящать вербу и куличи в индивидуальном порядке, а службы пройдут без мирян. УГКЦ призвала верующих не приносить пасхальные корзины в церковь, а освятить их во время онлайн-трансляций.