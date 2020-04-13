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Аваков сообщил, что полиция оформила 3 админштрафа на церковников из-за скопления людей в храмах

Еще по 12 случаям правоохранители изучают материалы. 

Аваков сообщил, что полиция оформила 3 админштрафа на церковников из-за скопления людей в храмах
Фото: charivne.info

Полиция оформила три административных штрафа относительно церковников, в храмах которых 12 апреля было скопление людей. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией оформлены админштрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но имейте же совесть!" - призвал министр.

Он не уточнил, о каких именно храмах идет речь.

Напомним, что в Ровно в Свято-Вознесенском соборе (УПЦ МП) в воскресенье прошло массовое освящение вербы, несмотря на карантин.

Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. До 24 апреля в Украине запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих. Раньше действовал разрешенный лимит в 10 человек.

ПЦУ рекомендовала освящать вербу и куличи в индивидуальном порядке, а службы пройдут без мирян. УГКЦ призвала верующих не приносить пасхальные корзины в церковь, а освятить их во время онлайн-трансляций.

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