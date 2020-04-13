«Скорая помощь» бизнесу при COVID-19: мировая практика экспресс-реагирования на угрозу экономического коллапса

Нынешняя борьба с пандемией – борьба за глоток воздуха для выживания в прямом и в переносном смысле. Она требует не просто жестких действий и непопулярных решений, но и компетентности, эффективного политического менеджмента и максимальных усилий для того, чтобы не потерять ни один сектор экономики. Такая борьба выталкивает на поверхность каждый шаг сильного государства, предпринимаемый с этой целью, и каждый провал слабого, не имеющего в распоряжении никаких инструментов и решений для поддержания материального балласта общества и предпринимательства.

Фото: EPA/UPG

Сильные государства включают сильные институты, которые объединяются не для самообогащения, а для развития каждой отрасли, независимо от масштабов кризиса. Они не просто решают свои проблемы, а поддерживают социальную сплоченность и бизнес, за счет чего в итоге «выезжают», потому что это экономически здраво.

Экстренная поддержка бизнеса в условиях пандемии: где и как это работает?

Решительные действия по поддержке бизнеса в сочетании с мерами по обеспечению того, чтобы работники не столкнулись с финансовым крахом в случае их увольнения, минимизируют «травму» от удара пандемии по экономике и людям. Притом меры необходимы быстрые.

Если прямо сейчас даже в Европе, где уже запущены программы финпомощи предпринимателям, закрываются десятки филиалов производственных гигантов (Volkswagen сворачивает большую часть предприятий на континенте, Fiat Chrysler, включая Peugeot PSA Group и Renault, - 35 предприятий в ЕС), то остается под большим вопросом, почему это не пугает, например, Украину?

Каждый компонент совокупного спроса - потребление, капитальные расходы, экспорт - находится в беспрецедентном свободном падении. В лучшем случае будет если не глобальный финансовый кризис, то тотальный спад. Для большинства правительств немедленное развертывание программ по налогово-бюджетному стимулированию бизнеса стало едва ли не первоочередной задачей на момент введения карантина. Тем же, кто не спохватится в ближайшее время, к сожалению, придется рассчитывать на благотворительность и помощь в виде кредитов МВФ, которые все равно не покроют образовавшуюся экономическую пропасть.

Итак, что мы имеем сегодня в международной практике сильных государств:

1. Германия

Краткосрочная надбавка для МСП. Действует для малого и среднего бизнеса, если на нее влияет не менее 10% рабочей силы.

Экстренная финансовая помощь бизнесу. Предприятия с числом сотрудников до 5 человек (в эквиваленте полной занятости) могут подать заявку на единовременную выплату до 9 тыс. евро в течение 3 месяцев. Предприятия с числом сотрудников до 9 человек (в эквиваленте полной занятости) могут подать заявку на одноразовую выплату до 15 тыс. евро в течение 3 месяцев.

Кредиты KFW. Компании, работающие на рынке не менее 3 лет и располагающие полной финансовой отчётностью о своей деятельности, могут подать заявку на кредит для инвестиций и оборотных средств. Для малых и средних предприятий допускается риск до 90%.

Налоговые льготы для МСП. Позволяют компаниям отсрочить налоговые обязательства из подоходного и корпоративного налогов и налога с продаж до конца 2020 года. Предоплата по налогу также может быть скорректирована.

2. Великобритания

Компенсации заработной платы. В рамках «Схемы сохранения рабочих мест» в условиях пандемии, правительство выплачивает до 80% (в общей сложности до 2,5 тыс. фунтов стерлингов) заработной платы ежемесячно работникам разных сфер деятельности, обеспечивая им право сохранить свои рабочие места и облегчив таким образом нагрузку на бизнес.

Отсрочка платежей по НДС и подоходному налогу. Платежи по НДС, подлежащие уплате в период с марта по конец июня, отложены на 3 месяца. Выплаты по подоходному налогу будут отложены до января 2021 года.

Кредиты на прерывание бизнеса. Государство предоставляет компаниям 12-месячные беспроцентные кредиты на сумму до 5 млн. фунтов стерлингов на возможность временно прервать свою деятельность, не прекращая при этом свое существование.

Помощь в оплате пособий по болезни. Малые предприятия имеют право получить двухнедельную установленную плату за больничный своего сотрудника, если болезнь вызвана COVID-19.

Гранты для розничных торговцев. Малым предприятиям розничной торговли и гостиничного бизнеса предоставляются денежные гранты в размере до 25 тыс. фунтов стерлингов, предприятиям с оценочной стоимостью менее 15 тыс. фунтов стерлингов - в размере 10 тыс. фунтов стерлингов, а для предприятий с оценочной стоимостью от 15,1 тыс. до 51 тыс. фунтов стерлингов - в размере 25 тыс. фунтов стерлингов.

Гранты для малого бизнеса. Государство предоставляет единоразовый грант в размере 10 тыс. фунтов стерлингов каждому малому предприятию, чтобы помочь покрыть текущие расходы. Фото: EPA/UPG

3. Франция

Отсрочка налоговых долгов. Малые предприятия могут отложить выплату налоговых и социальных долгов, просто отправив соответствующее электронное письмо с заявкой в налоговый отдел своей компании (SIE).

Приостановление оплаты счетов и налогов. Малые и средние предприятия, особенно пострадавшие от COVID-19, могут отсрочить оплату счетов за воду, газ, электричество и аренду, а также приостановить выплату налогов и социальных отчислений на время карантина.

Фонд финансовой солидарности. Государство предоставляет финпомощь в размере 1,5 тыс. евро всем владельцам бизнеса, чей годовой оборот составляет менее 1 млн. евро, притом, в первую очередь, помогает тем, кто был вынужден полностью свернуть свою деятельность на период карантина или потерял более 70% прибыли в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года.

Компенсации заработной платы сотрудников. Государство гарантирует работникам право на компенсацию, равную 70% от общей заработной платы (около 84% от чистой). Работники с минимальной заработной платой получают 100%-ю компенсацию. При этом компаниям полностью компенсируют расходы на такие выплаты - до 7 тыс. евро брутто ежемесячно.

4. Италия

Пособия для самозанятых. Для самозанятых работников государством предусмотрена выплата ежемесячного пособия в размере 600 евро в течение 3 месяцев (в рамках муниципалитетов, затронутых COVID-19).

Резервный финансовый фонд. Компании, в которых работает менее 5 человек, и которые вынуждены были полностью приостановить свою деятельность, имеют право на получение 50%-й компенсации за выплаченные заработные платы своим сотрудникам в течение максимальной продолжительности карантина (9 недель).

Снижение арендной платы. Все магазины получают налоговый кредит, равный 60% от арендной платы за март 2020.

5. Испания

Налоговые каникулы для бизнеса. Малые и средние предприятия имеют право отложить выплату налоговых долгов или оформить беспроцентную экспресс-рассрочку на 6 месяцев.

Оплачиваемый отпуск и компенсация расходов занятого населения. Все работники, которые не относятся к сферам, предоставляющим «основные услуги» государству и населению (другая категория льгот), продолжают получать базовый оклад, а также имеют право на компенсацию расходов, связанных с COVID-19.

6. Нидерланды

Ссуды для бизнеса. Правительство предлагает возможность получить ссуду или овердрафт через банковский счет для малых и средних предприятий, которые остались без дохода в связи с приостановленным производством из-за COVID-19.

Сокращение рабочего времени для сотрудников. Предприятиям с большим числом сотрудников государство гарантирует возможность сокращения рабочего времени на условиях оформления оплачиваемых пособий по безработице.

Отсрочка налоговых платежей. Для малых и средних предприятий введена 3-месячная отсрочка для уплаты налогов (подоходный и корпоративный налоги, возврат НДС и налоги на заработную плату). Предприниматели также могут попросить о сокращении подоходного налога и налога на прибыль.

Финансовая компенсация для самозанятых и МСП. Малые и средние предприятия, а также самозанятые, вынужденно прервавшие свою деятельность из-за COVID-19, получают компенсацию в размере от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. евро ежемесячно в течение 3 месяцев.

7. Швеция

Субсидии на краткосрочные отпуска. Государство компенсирует работодателям до 90% заработной платы работников, которые были вынуждены взять краткосрочный отпуск из-за COVID-19.

Финансовая помощь в оплате больничных для поддержки предприятий. Правительство временно берет на себя все расходы по оплате больничных в апреле-мае. Самозанятые также имеют право на получение пособия по болезни от 1 до 14 дней. Фото: EPA/UPG

8. Дания

Компенсация ущерба за несостоявшиеся ивенты. Государство компенсирует ущерб всем компаниям за несостоявшиеся события и мероприятия в период с 6 по 31 марта 2020 года в связи с COVID-19.

Временная компенсация заработной платы сотрудникам для поддержки бизнеса. С целью оказания помощи коммерческим предприятиям для постоянных трудоустроенных сотрудников предусмотрена компенсация по заработной плате - в размере 75% от общей суммы расходов на заработную плату (но не более 23 тыс. датских крон) ежемесячно на одного сотрудника, работающего полный рабочий день. Для сотрудников, работающих на предприятиях почасово, компенсация заработной платы составляет от 90% (до 26 тыс. датских крон) ежемесячно.

9. Швейцария

· Экспресс-кредитование малого и среднего бизнеса. В связи с тем, что многие предприятия понесли убытки из-за COVID-19, государство обеспечивает МСП быстрым кредитованием от 500 тыс. швейцарских франков. Так называемые «промежуточные займы» («займы COVID-19») предоставляют компаниям максимально небюрократическую целевую поддержку - представителям бизнеса необходимо всего лишь оформить соответствующую заявку онлайн до 31 июля 2020 года.

10. США

· Программа по экономическим травмам (EIDL). Администрация малого бизнеса США (SBA) предоставляет малым предприятиям и некоммерческим организациям кредиты на пополнение оборотных средств по программе EIDL в размере до 2 млн. дол.

· Программа развития предпринимательства. SBA предоставляет гранты и финансирование для обучения, консультирования и помощи малым предприятиям, пострадавшим от COVID-19, в размере от 10 до 240 млн. дол.

· Программа сохранения заработных выплат. SBA предоставляет малому бизнесу прямой стимул удерживать своих работников на установленной до кризиса заработной плате и предусматривает кредит малому бизнесу до 10 млн. дол. на заработную плату и часть орграсходов.

· Пилотная программа Express Bridge Loan. Позволяет малым предприятиям, которые в настоящее время имеют деловые отношения с SBA, получить до 25 тыс. дол. с меньшими затратами на оформление документов.

· Смягчение условий задолженности для выживания бизнеса. SBA разработала кризисную систему кредитования (7 вариантов), которые позволяют компаниям выплачивать основную сумму и проценты по кредитам, выданным до 27 сентября 2020 года, на более выгодных условиях.

11. Канада

Субсидии на заработные платы для поддержки бизнеса. Государство предоставляет 75%-ю субсидию на заработные платы сотрудников, работающих на предприятиях с доходом, уменьшающимся на 30% и более в связи с COVID-19, на срок до 3 месяцев.

Экстренные пособия на прервавших работу сотрудников. Государство предоставляет налогооблагаемое пособие в размере 2 тыс. дол. США ежемесячно на срок до 4 месяцев для: вынужденно прервавших свою работу сотрудников из-за COVID-19; не имеющих доступа к оплачиваемому отпуску; больных COVID-19; ухаживающих за болеющими членами семьи; самозанятых и наемных работников.

Беспроцентные кредиты для малого бизнеса. Государство предоставляет до 40 тыс. дол. США в виде беспроцентных кредитов малым предприятиям для поддержания их жизнеспособности в период карантина. Также кредиты до 2 млн. дол. США под низкие проценты предусмотрены для тех, чей бизнес стабильно приносил доход не менее 24 месяцев независимо от сферы деятельности.

Отсрочка сроков подачи налоговых деклараций. Предприятия могут отложить уплату любых сумм подоходного налога до сентября 2020 года или даже позднее. Кроме того, государство отсрочивает GST, HST и таможенные пошлины до 30 июня 2020 года.

Финансирование заказов на покупку. Государство покрывает до 90% суммы заказов на покупку с целью облегчить поток денежных средств поставщикам.

12. Япония

Финансовая поддержка бизнеса. Государство предоставляет 100%-ю гарантию по кредитам, если годовой объем продаж компании снизился более чем на 20%, и 80%-ю гарантию, если годовой объем продаж снизился на 5%.

Субсидии на продуктивность. Компании, разрабатывающие ИТ-инструменты, ведущие к развитию инновационной среды и улучшениям во всех секторах экономики и в обществе, имеют право на субсидию в размере от 300 тыс. до 4,5 млн. йен. Фото: EPA/UPG

13. Сингапур

Поддержка рабочих мест для выживания предприятий. Государство предоставляет компаниям «скидку» в размере 8% от средней заработной платы одного сотрудника в пределе до 3,6 тыс. дол. до июля 2020 года включительно.

Кредитование выплат заработных плат. С целью поддержки бизнеса и сохранения производственных мощностей сингапурских компаний, государство инициирует кредитование выплат заработных плат сотрудникам до 5 тыс. дол.

Льготы по подоходному налогу с предприятий. Государство предоставляет скидку в размере 25% в рамках льготирования по подоходному налогу с компаний с ограничением в 15 тыс. дол. на одно предприятие.

Льготы по налогу на имущество. Государство предоставляет скидку в размере 25% по налогу на имущество для всех коммерческих объектов.

14. Южная Корея

Льготы по НДС. Государство предоставляет льготы по НДС для компаний, зарабатывающих менее 60 млн. дол. в год.

Финансовая поддержка МСП. Государство обеспечивает финансовую поддержку малому и среднему предпринимательству, увеличивая дотации с 1,2 трлн. вон до 4,6 трлн. вон для малого бизнеса, и с 0,03 трлн. вон до 0,63 трлн. вон для среднего.

Упрощение арендных обязательств. Государство предоставляет всем арендодателям скидку в размере 50% на подоходный налог.

15. Китай

Налоговые льготы. Государством предусмотрено: 2 освобождения от подоходного налога с населения на доходы, связанные с профилактикой COVID-19; 5 исключений для трех налогов (налог на добавленную стоимость, подоходный налог с предприятий, таможенные пошлины) на предпринимательскую деятельность, связанную с поставкой профилактических материалов COVID-19; 4 освобождения от 6-ти налогов и 2 платы за пожертвования на социальное обеспечение, связанные с COVID-19; продление периода переноса корпоративных убытков для предприятий, понесших убытки в связи с COVID-19.

Финансовая поддержка. Государством предусмотрено 30 полисов, выпущенных Народным Банком Китая, Министерством финансов, Комиссией по регулированию банковского и страхового дела, Комиссией по регулированию ценных бумаг и Бюро валютных операций (официальный сайт).

16. Австралия

Помощь в сохранении денежного потока. Государство предоставляет до 100 тыс. дол. США малым и средним предприятиям с первой минимальной оплатой в размере 20 тыс. дол. США.

Налоговый вычет. Государство увеличило порог мгновенного списания активов с 30 тыс. дол. США до 150 тыс. дол. США для предприятий с чистым годовым объемом продаж менее 500 млн. дол. США до 30 июня 2020 года.

Поддержка стажеров для сохранения будущих кадров. Работодатели могут подать заявку на субсидирование заработной платы в размере 50% от заработной платы стажера на срок до 9 месяцев до 30 сентября 2020 года (максимум до 21 тыс. дол. США на каждого стажера).

Платформа JobKeeper. В период кризиса предприятия могут затребовать двухнедельную выплату в размере 1,5 тыс. дол. США за каждого работника, отвечающего установленным для этого критериям, с 30 марта 2020 года на максимальный период длительностью 6 месяцев.

Важно отметить, что для запуска подобных вспомогательных программ по поддержке бизнеса и населения (которые, по сути, не являются неподъемной задачей при наличии соответствующего стратегического плана действий), необходимы качественные институты как внутри, так и вне правительства и политической системы. Сильное государство – это больше, чем политическая сила. Оно не просто декларирует «ответственность» и подпитывает подотчетные учреждения, - оно эффективно и всеми доступными способами борется за то, чтобы его участники рынка оставались работоспособными в любых условиях.