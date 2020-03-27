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Глава МВФ назвала условия для выделения денег Украине

Сумма кредитного соглашения будет больше, чем договаривались раньше.

Глава МВФ назвала условия для выделения денег Украине
Фото: EPA/UPG

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подтвердила, что Украина для получения денег должна выполнить два условия - принять закон о невозврате банков бывшим владельцам и проголосовать за рынок земли.

Об этом говорится в ее заявлении на сайте МВФ.

При этом она сообщила, что сумма новой кредитной программы может быть больше, чем 5,5 млрд долларов, о которых договаривались в 2019 году.

"На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF). Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее", - сказала она.

Напомним, Украина еще в конце декабря предварительно договорилась о новой кредитной программе с МВФ на сумму 5,5 млрд долларов, но до сих пор не выполнила условия фонда.

19 марта стало известно, что Украина ведет переговоры с МВФ о неотложной финансовой помощи в рамках специальной программы, которую Фонд предусмотрел для развивающихся стран, которые страдают от коронавируса.

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