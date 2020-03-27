Глава МВФ назвала условия для выделения денег Украине

Сумма кредитного соглашения будет больше, чем договаривались раньше.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подтвердила, что Украина для получения денег должна выполнить два условия - принять закон о невозврате банков бывшим владельцам и проголосовать за рынок земли.

Об этом говорится в ее заявлении на сайте МВФ.

При этом она сообщила, что сумма новой кредитной программы может быть больше, чем 5,5 млрд долларов, о которых договаривались в 2019 году.

"На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF). Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее", - сказала она.

Напомним, Украина еще в конце декабря предварительно договорилась о новой кредитной программе с МВФ на сумму 5,5 млрд долларов, но до сих пор не выполнила условия фонда.

19 марта стало известно, что Украина ведет переговоры с МВФ о неотложной финансовой помощи в рамках специальной программы, которую Фонд предусмотрел для развивающихся стран, которые страдают от коронавируса.