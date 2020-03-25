Кабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспорте

Кабинет министров на заседании в среду изменил свое предыдущее решение относительно правил перевозки пассажиров в общественном транспорте в период карантина.
Об этом пишет "Цензор" со ссылкой на принятые 25 марта поправки.
Постановление №211 от 11 марта запрещало перевозку больше 10 пассажиров одновременно в автобусах, трамваях, троллейбусах.
Теперь разрешенное количество пассажиров составляет 50% от количества мест для сиденья.
Напомним, что в Киеве с 25 марта общественный транспорт закрыт для большинства пассажиров. Воспользоваться им могут только обладатели спецпропусков при предъявлении удостоверения личности.
В некоторых городах общественный транспорт вообще остановлен.