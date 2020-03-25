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Кабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспорте

Теперь может быть заполнено 50% мест для сиденья.

Кабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспорте
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на заседании в среду изменил свое предыдущее решение относительно правил перевозки пассажиров в общественном транспорте в период карантина.

Об этом пишет "Цензор" со ссылкой на принятые 25 марта поправки.

Постановление №211 от 11 марта запрещало перевозку больше 10 пассажиров одновременно в автобусах, трамваях, троллейбусах.

Теперь разрешенное количество пассажиров составляет 50% от количества мест для сиденья.

Фото: Цензор

Напомним, что в Киеве с 25 марта общественный транспорт закрыт для большинства пассажиров. Воспользоваться им могут только обладатели спецпропусков при предъявлении удостоверения личности.

В некоторых городах общественный транспорт вообще остановлен.

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