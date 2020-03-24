​Антивирусный биткоин

“Картка – так! Готівка – на карантин!”. Именно этот слоган украшает профиль на Фейсбук первого заместителя главы Нацбанка Украины – Катерины Рожковой. Да, согласен – все логично. В свое время ученые Оксфордского университета провели исследование и выяснили , что количество разновидностей бактерий, находящихся на денежных купюрах, просто колоссальное.

Фото: vocativ.com

Ну а карточка, спросите вы, насколько она в этом смысле безопасна? Если «пластик» передавать из рук в руки в процессе совершения платежей, то, скорее всего, ее «бактериальный мир» будет не менее насыщен. Благо, многие уже начали пользоваться технологиями бесконтактных платежей: ApplePay, GooglePay, PayPass etc. Казалось бы, вопрос решен: быстро, стерильно и относительно безопасно.

В чем же относительность безопасности? В том, что вы полностью доверяете хранение своих средств банку. А если это не Ваш банк, то и средства тоже не Ваши. И не потому что банк плохой, а потому, что не существует автономных банков, не зависящих от мировой экономики. Переживающей, как мы знаем, не лучшие времена. Глобально: мы наблюдаем падение сырьевых и фондовых рынков, снижение базовой ставки, накачивание рынков псевдо-ликвидностью с помощью печатных станков и манипуляций с числами (даже не нужно тратить бумагу, т.к. можно просто нарисовать необходимые цифры). Локально – выстраиваются очереди возле банкоматов, поговаривают о возможном введении ограничений на снятие депозитов.

Но, как мы знаем, кризис открывает новые возможности и сегодня государство может ощутимо уменьшить количество наличных, находящихся в обращении. Представив это – причем оправданно и аргументированно – под благим соусом: антивирусность, cashless, борьба с терроризмом и отмыванием средств. Центробанки разных стран давно говорят, а некоторые уже делают реальные шаги по созданию Central bank digital currency (CBDC) – цифровых активов, выпускаемых государством. Вот, из последнего – в среду Конгресс США предложил использовать цифровой доллар в рамках поддержки экономики Америки, страны-законодателя мировых экономических трендов.

А что же Нацбанк Украины? Уже долгое время работает над проектом Е-гривны, являющейся, по сути, CBDC. С одной стороны, это цифровой актив, с другой – контролирует-то его государство.

Но реалии таковы, что чем дальше, тем им становится сложнее конкурировать с частными деньгами – технологиями, позволяющими передавать ценности, обходясь без посредников.

Всегда ли нам, гражданам, это нужно? Получается замкнутый круг. Наличные деньги – переносчики вирусов, которые к тому же не очень удобно хранить. Ваши банковские средства – удобны, но не контролируемы Вами, а значит уже не Ваши. Да еще и определенным образом ограничивают, заставляя отчитываться за каждую копейку.

Не пришло ли время попробовать самому себе стать банком? Распоряжаться средствами по собственному усмотрению, не боясь, что завтра финучреждение обанкротится или в банкомате не хватит налички. Ко всему прочему, при расчете между собой, Вам не потребуется проходить сложные и не всегда приятные процессы верификации для открытия счетов – личный счет будет у вас в смартфоне. И только вы сможете его контролировать, по праву распоряжаясь своими средствами. Это право будет закреплено за вами при помощи приватного ключа – уникальной подписи владельца, которую Вы будете надежно хранить. Тогда формулировка в корне поменяется и будет звучать так: “Ваши ключи – Ваши средства“.

В мире происходят глобальные изменения и можно смело экспериментировать с созданием локальных криптоэкономик.

Вот пошаговый план.

Для начала – выбрать любую криптовалюту, которая придется по вкусу. Например, биткоин, как самую первую и самую авторитетную среди остальных криптовалют.

Далее – установить кошелек, а-ля банковское приложение, только для частных денег. Найти единомышленников, которые будут готовы к продаже товаров и оказанию услуг, взамен получая криптовалюты. Таким образом, вы получите прототип локальной экономики, а также свободную экономическую зону в одном лице. Чем больше будут создаваться такие виды экономик, тем более гибко они смогут масштабироваться. Экспериментируйте – это вас ни к чему не обязывает, но может существенно укрепить.

Я не призываю к полному отказу от традиционных банковских фиатных систем и финансовых инструментов. В некоторых случаях это удобно, а их использование – оправданно. Напротив, новое и старое может параллельно сосуществовать, создавая экономические шлюзы для решения совместных задач. Но в данной сфере, как и в прочих других, должна быть здоровая конкуренция, а не монополия. Даже если она государственная. Если мы в ближайшее время увидим в действии сумму локальных криптоэкономик, и государствам в целом, и их Центробанкам в частности, придется с этим считаться.