Меморандум действия

Начиная с января текущего года высшие должностные лица страны бравурно рапортовали о готовности Украины к надвигающейся эпидемии. Тем временем, под пустую болтовню были проданы складские запасы защитных средств, оставлены без масок и элементарных антисептиков даже медицинские учреждения.

Фото: Youtube Printscreen

Нельзя спорить с необходимостью введения во всех регионах нашей страны карантина. Но отсутствие элементарного моделирования ситуации, просчета последствий бессистемно вводимых ограничительных мероприятий, может привести к разрушительным результатам, намного превосходящим летальные потери от коронавируса.

У меня нет желания описывать бесконечный перечень просчетов. В стране сейчас и без меня достаточно публичных экспертов по критическому осмыслению происходящего. В сложившихся условиях важнее “что делать?”, а не “кто виноват?”.

Время и так упущено. Дальнейшее промедление замены управленческого хаоса на осмысленную систему обеспечения защиты граждан и государства может привести к трагическим последствиям. Несистемность и неуправляемость нельзя компенсировать ужесточением запретительных мер.

Постараюсь кратко изложить приоритеты, реализация которых необходима в условиях эпидемии, войны и масштабного экономического кризиса.

1. Создание штабной вертикали.

В условиях необходимости оперативного принятия решений в центре и на местах должна быть создана жесткая штабная вертикаль, включающая штабы центрального, областного, городского (районного) уровня.

В регионах, где фиксируют наличие заболевших COVID-19, заявляют о создании штабов в составе десятка чиновников. Но этот пиар не имеет ничего общего с созданием единой штабной вертикали, охватывающей все регионы в рамках реализации программ и задач, утвержденных Центральным штабом. Нужны четкий алгоритм действий и соподчиненность с определением полномочий и сегмента ответственности, с конкретизацией заданий и необходимых для их выполнения ресурсов. Без такого управленческого стержня работа в центре и на местах будет разбалансирована и неэффективна.

2. Распределение приоритетов и ответственности центральной власти и органов местного самоуправления.

Необходимо исключить дублирование, отсутствие координации, взаимопонимания и взаимосвязи органов местного самоуправления и центральной власти. Основная нагрузка в сложившейся ситуации ляжет на местную власть, их штабы и муниципалитеты. Недопустимо, в условиях надвигающегося финансового кризиса и обрушения бюджетных поступлений, искусственно сокращать доходную часть местных бюджетов. Потери местных бюджетов от налоговых льгот должны быть компенсированы ресурсами госбюджета.

3. Немедленный секвестр бюджета, перераспределение бюджетных приоритетов на центральном и региональных уровнях.

В условиях полностью разбалансированного бюджета и резкого сжатия его доходной части необходимо сокращение и переброска бюджетных ресурсов с капитального строительства (его придется обнулить в текущем году), с раздутого обеспечения госаппарата, также с других незащищенных статей на медицинские и социальные программы, на поддержку понесших колоссальные потери субъектов экономической деятельности. Коррекция бюджета не должна ослабить финансирование приоритетов, связанных с национальной безопасностью и обороной страны.

4. Обеспечение бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры.

Список этих объектов, до сих пор не утвержденный Кабинетом Министров, должен быть значительно расширен. В него должны быть включены все объекты энергетической инфраструктуры, металлургические и химические предприятия с непрерывным производственным циклом, стратегические предприятия, в том числе, предприятия оборонно-промышленного комплекса, предприятия связи и пищевой промышленности, предприятия и службы, обеспечивающие жизнедеятельность и санитарное состояние городской инфраструктуры (нам только новых эпидемий не хватало), а также транспортная инфраструктура, необходимая для обслуживания всех этих объектов.

Данный неполный перечень охватывает большую часть субъектов экономической деятельности, доминирующих в удельном весе налоговых поступлений. В условиях эпидемий, войн и катаклизмов, задача государства - не парализовать их работу, а обеспечить безопасный режим их функционирования (обеспечение средствами защиты и гигиены, медицинский контроль работающих, обеззараживание производственных помещений и транспорта, санитарный контроль продуктов питания и т. д.).

Остановка отдельных предприятий из приведенного выше перечня (ядерных электростанций, химических производств и прочее) может привести не только к социально-экономической катастрофе, но и к страшнейшим техногенным и экологическим последствиям.

5. Создание стратегических резервов средств защиты и гигиены, лекарств и медицинского оборудования, продуктов питания. Необходимо в срочном порядке формирование государственного заказа для создания стратегических резервов. Перепрофилирование и поддержка предприятий, выпускающих критически важную продукцию, необходимую для защиты и обеспечения граждан. Установление жесткого контроля за ценами на средства защиты, медикаменты, продукты первой необходимости. Обеспечение этой продукцией малоимущих и пострадавших граждан.

Именно эти задачи руководство страны должно было реализовать еще в январе текущего года, рапортуя о готовности страны противостоять эпидемии.

6. Обеспечение проведения весенне-посевных работ в полном объеме.

Государство должно обеспечить контроль за снижением цен на топливо и удобрения в условиях резкого падения котировок на энергоносители на мировых рынках. Обеспечить аграриев необходимыми кредитами и средствами защиты.

Запретительные меры, в том числе ограничение на перемещение транспорта, не может касаться аграрной инфраструктуры в условиях активного проведения сельскохозяйственных работ. Непонимание важности этого вопроса может стать причиной острого дефицита продуктов питания (голода) уже осенью текущего года.

7. Приоритетное финансирование и материально-техническое обеспечение медицинских учреждений.

Кроме обеспечения в полном объеме медицинским оборудованием, медикаментами, средствами повышенной защиты, а также значительного увеличения фонда оплаты труда медперсонала инфекционных отделений, необходимо введение гарантий полноценных финансовых выплат медицинским работникам в случае заражения, потери трудоспособности и смерти при выполнении своих профессиональных обязанностей.

Для предотвращения заражения населения в медицинских учреждениях необходимо создать мобильные группы по экспресс-тестированию вне помещений больниц и поликлиник, по месту жительства и работы граждан.

8. Восстановление обороноспособности, защита армии и силовых структур от эпидемии.

Обеспечение армии и силовых структур, а также семей военнослужащих средствами защиты и гигиены. Развертывание мобильных военных госпиталей в условиях обострения эпидемиологической ситуации. Для укрепления обороноспособности страны и обеспечения противоэпидемиологических мероприятий, в случае необходимости - проведение мобилизации, в первую очередь, среди взрослого населения, потерявшего работу.

Прекратить отвод войск вдоль линии разграничения.

Закрыть все контрольно-пропускные пункты с оккупированными РФ территориями до окончания карантинных мероприятий.

Учитывая непрекращающиеся военные провокации со стороны РФ, укрепить потенциал и боевые возможности подразделений, обеспечивающих реализацию ООС. Усилить контроль за государственной границей, исключающий несанкционированное проникновение на территорию страны и незаконную миграцию.

9. Обеспечить объективное информирование граждан страны о действиях власти по предотвращению социально-экономического кризиса и организации карантинных мероприятий без нагнетания паники, отчаяния и страха.

Больше оптимизма, веры и уверенности в победе. Хватит демонстрировать на всех каналах “европейские новости” в виде колонн машин, везущих умерших в крематорий. Страх и депрессия не только приводят к дестабилизации и хаосу, но и резко снижают иммунитет человеческого организма, что недопустимо в условиях эпидемиологической угрозы.

Этот небольшой перечень приоритетов должен дополняться и детализироваться, но его нельзя подменять пустым пиаром и запугиванием.

Жесткие, но детально продуманные карантинные мероприятия должны защитить граждан, не разрушив при этом экономику и обороноспособность страны, не лишая Украину перспектив развития, а граждан - будущего.