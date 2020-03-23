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Правительство готовит список запрещенных во время карантина видов деятельности

"Мы возьмем за основу опыт Италии и Америки и сделаем общее видение по отраслям".

Правительство готовит список запрещенных во время карантина видов деятельности
Фото: EPA/UPG

Правительство разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди в фейсбуке.

Ранее планировалось утвердить список объектов, которым разрешено работать. Но такая инициатива вызвала панику и от нее министерство отказалось.

"Создаем перечень отраслей, но в данный момент делаю перечень запретов... Мы возьмем за основу опыт Италии и Америки и сделаем общее видение по отраслям. Наш приоритет - максимальное сохранение рабочих мест, но с обязательным соблюдение всех безопасности карантинных норм", - отметила Панаиотиди.

"Апдейт по спискам критической инфраструктуры. Концепция изменилась. Вместо списка тех, кому разрешено работать, будет список тех, кому запрещено. Это более правильно и радует, что в правительстве еще есть люди, готовые слушать обратную связь", - добавил экс-нардеп Алексей Мушак.

По его словам, по состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, список видов деятельности, которые запрещены во время карантина, выглядел так: 1. Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений; 2. Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования); 3. Деятельность спортклубов и фитнес-центров; 4. Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку); 5. Деятельность рынков (продовольственных, хозяйских и любых других); 6. Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного).

"Продовольственные и хозяйственные рынки стоит открыть. Рисков заражения столько же как и в торговых сетях, которые сейчас спокойно работают. Но это позволяет не закрывать канал сбыта для малого и среднего бизнеса. Во время, когда люди сидят без работы и зарплаты, это важно. Салоны красоты, маникюрные, сауны, массажные и другие подобные заведения также подпадут под ограничения", - добавил Мушак.

Напомним, 17 марта в Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина - женщине, которая продавала продукты питания с рук в неустановленном месте. Ранее мэр столицы Виталий Кличко объявил об ужесточении карантинных мер - в частности, с 21 марта в Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

Режим карантина действует по всей стране - раннее сообщалось, что в каждом трамвае, троллейбусе и автобусе не должно быть больше 10 пассажиров одновременно. Также они должны надевать маски.

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