Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани

С подозрением на инфекцию в областной инфекционной больнице находятся 11 пациентов.

В Черкасской области зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом COVID-2019.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Продолжаю информировать вас об эпидситуации в нашем городе. По состоянию на утро в инфекционной больнице Черкасс находится двое больных ОРВИ (один ребенок), 11 больных гриппом (четверо детей), и 12 пациентов с пневмонией (трое детей). С подозрением на коронавирусную инфекцию в областной инфекционной больнице до сих пор находятся 11 пациентов. По первому лабораторно подтвержденному случаю заболевания COVID19, - его обнаружили у пациента Уманской инфекционной больницы", - сообщил он.

Бондаренко призвал пользователей соцсетей и СМИ не распространять ложную информацию и не сеять панику.

О дальнейших действиях городских и областных властей он обещает проинформировать позже

"Спасибо всем, кто сейчас работает, за работу, а также всем, кто остается дома. Будьте здоровы!", - добавил мэр Черкасс.

Напомним, по состоянию на вечер 22 марта в Украине выявили 73 случая коронавирусной болезни COVID-19. В воскресенье в Украине выявили 26 новых случаев, большинство из которых пришлись на Киев. Три человека с инфекцией нашли в Ивано-Франковске, по одному - в Киевской, Львовской и Черкасской областях.

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения из-за эпидемии.

Ночью в Украину из Китая прибыл самолет с партией тестов на коронавирус. Военный борт привез два вида тестов: для ПЦР и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики. В Минздраве подчеркнули, что экспресс-тесты на коронавирус будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения. Работники экстренной медпомощи таких тестов делать не будут.