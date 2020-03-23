За сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска три раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины на Донбассе. Потерь среди военнослужащих нет.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Боевики открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Водяного - из 82-мм минометов - 5 мин; вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Березового - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе подчеркнули, что подразделения ООС "применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Напомним, в субботу, 21 марта, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил украинский военный.