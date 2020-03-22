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​"Укрзализныця" назначила восьмой "эвакуационный" поезд из Перемышля

Интерсити+ отправится в 15:50 по местному времени.

​"Укрзализныця" назначила восьмой "эвакуационный" поезд из Перемышля
Фото: facebook.com/karol.gajdzik

"Укрзализныця" назначила восьмой "эвакуационный" поезд для граждан Украины, которые застряли в Польше и не могут вернуться на родину из-за карантинных ограничений.

Об этом говорится на сайте компании.

Поезд Интерсити+ отправится с вокзала в Перемышле в понедельник, 23 марта, в 15:50 под номером 706/705, сделает промежуточную остановку во Львове и прибудет в Киев в 23:59.

Билеты на поезд можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Напомним, что 20 марта "Укрзализныця" отправила пять специальных поездов Интерсити+ из Перемышля в Киев, а 21 марта - еще два.

Cогласно постановлению главного санитарного врача Украины от 20 марта, при пересечении границы теперь необходимо подписывать согласие на самоизоляцию. Эти бумаги затем передаются главным санитарным врачам соответствующих областей, которые обязаны установить медико-санитарное наблюдение и вместе с Национальной полицией обеспечить соблюдение домашнего карантина.

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