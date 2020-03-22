Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса
Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
Коронавирус в Африке: реакция со всех частей континента
Коронавирус в Африке: реакция со всех частей континента
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Умерла социолог Ирина Бекешкина
Умерла социолог Ирина Бекешкина
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Коронавирус в ОРДЛО: попытка побега, липовые справки и нехватка медперсонала
Коронавирус в ОРДЛО: попытка побега, липовые справки и нехватка медперсонала
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
ГлавнаяМир

В Германии запретили собираться больше, чем по двое

Исключение сделано для членов семьи и людей, живущих единым домашним хозяйством.

В Германии запретили собираться больше, чем по двое
Фото: EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры немецких федеральных земель в рамках телефонной конференции, прошедшей в воскресенье, 22 марта, договорились еще сильнее ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса в Германии.

Как сообщает Deutsche Welle, основной пункт - больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством.

Контакты с другими людьми необходимо ограничить до минимума. Для этого, в частности, нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от ближайшего человека в общественных местах.

Все гастрономические предприятия должны быть закрыты. Аналогичное касается услуг в области личной гигиены, в том числе парикмахерских и косметических студий.

Но, согласно соглашению, по-прежнему разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям. Индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе будут по-прежнему возможны.

Нарушения ограничений по контактам будут контролироваться административными органами и полицией. По словам премьера Северного Рейна - Вестфалии Армина Лашета, нарушения будут наказываться штрафами вплоть до 25 тысяч евро. 

Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии по состоянию на 22 марта выявили 24 тысячи случаев коронавирусной болезни, умерли 94 человека, выздоровели около 270.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также