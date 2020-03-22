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В Румынии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В стране насчитывается 367 инфицированных.

В Румынии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Фото: EPA/UPG

В Румынии зарегистрировали первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом. Об этом сообщает в воскресенье Romania TV.

Жертвой стал 67-летний мужчина из города Филиаши, который недавно вернулся из Франции.

"Была зарегистрирована первая смерть пациента, зараженного новым коронавирусом, на румынской территории. У пациента были очень серьезные предсуществующие состояния - рак легких", - сообщили власти.

По состоянию на воскресенье в Румынии зафиксировано 367 случаев инфицирования. Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в стране 25 февраля.

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