В Румынии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Румынии зарегистрировали первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом. Об этом сообщает в воскресенье Romania TV.

Жертвой стал 67-летний мужчина из города Филиаши, который недавно вернулся из Франции.

"Была зарегистрирована первая смерть пациента, зараженного новым коронавирусом, на румынской территории. У пациента были очень серьезные предсуществующие состояния - рак легких", - сообщили власти.

По состоянию на воскресенье в Румынии зафиксировано 367 случаев инфицирования. Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в стране 25 февраля.