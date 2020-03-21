Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса

В Испании за последние сутки рекордно выросло количество летальных случаев коронавируса – умерли 324 человека. Общее число летальных исходов составляет 1326, в стране насчитывается более 25 тысяч больных.

Согласно данным, обнародованным испанским Минздравом в субботу, количество случаев инфицирования за последние сутки выросло на 25%, то есть за 24 часа количество больных выросло более чем на 5 тысяч.

При этом больше всего смертей зарегистрировано в Мадриде – 804, за последние сутки в столице Испании умерли 176 человек.

Сообщается также, что 1612 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели - 2125.

СNN пишет, что для борьбы с эпидемией в Испании привлекут еще 50 тысяч медработников - студентов, интернов и недавно уволенных врачей и медсестер.

В Италии, которая "лидировала" по темпам распространения коронавируса в Европе, за сутки с 19 на 20 марта SARS-COV-2 подхватили чуть более 5 тыс. человек, умерли - 627 людей.

Напомним, 15 марта в Испании ввели режим чрезвычайного положения.