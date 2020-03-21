"Реал" готов продать свое 70-миллионное приобретение, нарушившее карантин

Руководство мадридского "Реала" крайне раздражено тем фактом, что форвард Лука Йович нарушил правила карантина и вернулся на родину в Сербию, несмотря на то, что должен был находиться в Испании в течение 14 дней.

"Реал" разрешил футболисту отправиться домой, чтобы поздравить с днем рождения свою подругу, модель Софию Милошевич, но был очень возмущен тем, что, находясь в Сербии, форвард нарушил тамошние правила 28-дневного карантина, выйдя на улицу.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич пригрозил арестом Йовичу, который нарушил множество предписаний правительства, направленных на борьбу с коронавирусом.

Из-за действий Йовича "бланкос" готовы продать футболиста и предложит его заинтересованным клубам, сообщает isport.ua.

Отметим, что нападающий перешел в мадридский клуб из "Айнтрахта" летом 2019 года за 70 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за "Королевский клуб" в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола.