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Президент МОК сравнил ситуацию с коронавирусом с Олимпиадой-1980 в Москве

Томас Бах вспомнил время своей молодости.

Президент МОК сравнил ситуацию с коронавирусом с Олимпиадой-1980 в Москве

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

Из-за пандемии Олимпиада-2020 в Токио может быть отменена или перенесена.

"Я могу посочувствовать спортсменам из-за моего опыта, - цитирует Баха "Спорт Экспресс", ссылаясь на The Nes York Times. - У меня была похожая ситуация перед Играми в Москве в 1980 году, когда также было много неопределенности. Будут ли игры проходить в Москве? Можем ли мы поехать? При каких обстоятельствах? Для спортсмена худшая вещь - это неопределенность, которая отвлекает от тренировок и подготовки.

Я сказал 220 спортсменам в телефонном разговоре в среду, что мы не можем притворяться, что у нас есть ответы на все ваши вопросы. Мы находимся в той же ситуации, что и вы, и весь остальной мир", - акцентировал президент МОК.

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