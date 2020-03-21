Футболистам итальянской Серии А хотят урезать зарплату до 30%

Пока клубы только просят.

Начались переговоры между Серией А и Ассоциацией итальянских футболистов.

Клубы просят футболистов согласиться на понижение зарплаты на 15-30% в связи с пандемией коронавируса.

При этом рискуют потерять максимальные 30% зарплаты только те игроки, которые зарабатывают более €1,5 млн в год, сообщает sport.ua.

Таким образом, клубы Серии А постараются уменьшить свои финансовые потери на €250 млн.

Напомним, по оценкам агентства KPMG, из-за пандемии коронавируса COVID-19 клубы Серии А потеряют около €650 млн. А суммарно топ-5 ведущих чемпионатов Европы по футболу: Английская Премьер-Лига, испанская Ла Лига, итальянская Серия А, немецкая Бундеслига и французская Лига 1 могут потерять от €3,4 до 3,9 млрд совокупного дохода из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса.