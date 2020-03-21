​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Топ-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался из-за подозрения на коронавирус
Топ-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался из-за подозрения на коронавирус
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
В Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина
В Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина
Карантин: що загрожує порушникам
Карантин: що загрожує порушникам
Умерла социолог Ирина Бекешкина
Умерла социолог Ирина Бекешкина
ГлавнаяСпорт

В Формуле-1 Гран-При Монако не состоится впервые за 65 лет

Гонка в княжестве не состоится в 2020 году.

В Формуле-1 Гран-При Монако не состоится впервые за 65 лет
Гран-При Монако
Фото: f1news.ru

Промоутер Гран-При Монако, которым является Автомобильный клуб Монако (АСМ), на своем официальном сайте объявил, что этап Формулы-1 не состоится в текущем году.

Таким образом, впервые за 65 лет легендарная гонка по улицам средиземноморского княжества не состоится.

"Ситуация становится необратимой. Детально проанализировав развитие глобального кризиса и его масштаб, совет директоров с огромным сожалением вынужден был принять такое решение", - говорится в заявлении АСМ.

Напомним, ранее Формула-1 сначала только перенесла Гран-При Монако.

Однако заявление, распространенное в четверг княжеским дворцом, о том, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусом SARS-CoV-2, повлияло на принятие окончательного решения об отмене Гран-При Монако.

Добавим, что с 1955 года гонка в Монако всегда входила в календарь Формулы-1, городская гонка получила статус одной из самых престижных в мире автоспорта наряду с "24 часами Ле-Мана" и Indy 500, однако теперь эта серия прервется.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также