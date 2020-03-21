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Кличко призвал Кабмин обеспечить соблюдение карантина въезжающими в страну

"Иначе мы получим больше 35 тысяч возможных носителей инфекции".

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров обеспечить соблюдение двухнедельного домашнего карантина всеми въезжающими в страну.

Об этом говорится в его субботнем видеообращении.

"Хочу обратиться к правительству и пограничной службе. В эти дни, когда в Киеве прибывают самолеты с украинцами из-за границы, необходим строгий контроль за тем, чтобы эти люди находились две недели на домашнем режиме. Иначе мы получим больше 35 тысяч возможных носителей инфекции", - заявил Кличко.

Он сказал, что в аэропорту людей не предупреждают о необходимости самоизолироваться.

"Я призываю усилить контроль за информированием пассажиров и соблюдения ими рекомендаций", - сказал Кличко.

Напомним, что по состоянию на вечер 20 марта в Украине выявили 41 случай коронавирусной болезни, в том числе три - в Киеве и еще три - в Киевской области.

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