В Британии 20 тыс. добровольцев согласились заразиться вирусами для разработки вакцины от COVID-19

Обычно компаниям удается найти для подобных экспериментов несколько десятков человек.

Британская компания hVIVO нашла более 20 тысяч добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус SARS-COV-2, для создания вакцины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Обычно компаниям удается найти для подобных экспериментов лишь несколько десятков человек. Но на рекламу hVivo за несколько дней откликнулись более 20 тысяч добровольцев", - говорится в материале.

За участие в эксперименте волонтеры получат по 3500 фунтов (около 4 тысяч долларов).

Издание пишет, что о новом коронавирусе по-прежнему известно мало, и лекарств против него еще нет. Но hVIVO надеется, что их работа с похожими вирусами сыграет важную роль в разработке вакцины от COVID-19.

В отличие от лекарств, вакцины предназначены для здоровых людей, чтобы они могли избежать конкретного заболевания.

Напомним, в феврале в Китае сообщили об изобретении вакцины от коронавируса, однако ученым еще нужны доработки и дополнительные проверки.

Ранее французские медики заявили об успехах в лечении коронавируса препаратом против малярии, изобретенным 70 лет назад. В рамках исследования из 36 пациентов 20 получили препарат хлорохин. Через шесть дней 70% пациентов, принимавших его, считались излеченными, то есть вирус больше не обнаруживался в образцах крови. В Украине это лекарство купить невозможно.