Число жертв коронавируса в мире превысило 11 тысяч, заболели - 275 тыс. людей

С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на COVID-19 заболели более 275 тысяч человек. По состоянию на утро 21 марта, болезнь забрала более 11 тысяч жизней. Выздоровели почти 92 тысячи пациентов. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

В Италии от коронавируса погибли 4 032 человека, а всего инфекцию подхватили более 47 тысяч людей.

Второй страной после Италии по количеству больных является Испания: свыше 21,5 тысяч инфицированных и 1 093 погибших.

Значительный показатель заболевания фиксируют в Германии: 19,8 тысяч инфицированных и 68 погибших.

Во Франции, где ранее зафиксировали резкий скачок летальных случаев, сейчас начисляют 12,6 тысяч больных и 450 погибших.

В Соединенных Штатах - 19,6 тысяч инфицированных и 264 погибших. Треть всех случаев коронавирусной инфекции в США приходится на Нью-Йорк, где SARS-COV-19 подхватили более 8,5 тысяч человек, умерли - 66 людей.

В Украине зафиксировали 41 случай коронавируса, трое пациентов погибли.

Ранее сообщалось, что в Китае три дня подряд не фиксируют новых случаев коронавируса. Однако есть опасения, что вторую волну эпидемии могут спровоцировать инфицированные граждане, возвращающиеся из-за границы.