В Италии за сутки зафиксировали 627 смертей от коронавируса

В пятницу Италия сообщила о 627 новых случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 4 тыс. человек.

Об этом пишет The Local.

"Количество погибших достигло 4032, а число инфицированных достигло 4721. На долю 60 млн человек в настоящее время приходится 36,6% всех случаев смерти от коронавируса в мире", - пишет издание.

Более 1500 летальных случаев в Италии было зафиксированы за последние три дня. Отмечается, что сейчас ежедневный уровень смертности в Италии выше, чем официально сообщаемый Китаем на пике вспышки в провинции Хубэй в Ухане.

Правительство Италии заявило, что рассматривает вопрос усиления ограничений карантина в стране.

"В ближайшие 24-48 часов возможны новые ограничения", - заявил в пятницу министр по региональным вопросам Италии Франческо Бочча, сославшись на возможность запрета мероприятий на открытом воздухе.

Напомним, итальянский регион Ломбардия стал самым большим очагом распространения коронавирусной инфекции в Европе. На 19 марта в Италии было 35 713 инфицированных, почти 3 тыс. погибших и 4 тыс. выздоровевших.

Ранее сообщалось, что власти Италии намерены продлить карантин.

О ситуации с коронавирусом в стране подробнее читайте в материале LB.ua "Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії".