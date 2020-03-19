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В России первую умершую от коронавируса не внесли в статистику

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в РФ приблизилось к 200.

В России первую умершую от коронавируса не внесли в статистику
Фото: EPA/UPG

В Российской Федерации Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса не стал включать скончавшуюся 79-летнюю москвичку с коронавирусной инфекцией в статистику гибели от болезни.

Причиной гибели инфицированной пациентки врачи назвали оторвавшийся тромб, передает Радио Свобода.

По данным штаба, летальных исходов в России не зарегистрировано. По состоянию на 19 марта количество инфицированных коронавирусной инфекцией в РФ выросло на 52 случая - до 199. Из них 9 человек выздоровели.

За день коронавирус обнаружили у пациентов в 23 регионах России. Больше всего случаев в Москве - 12 человек. Все новые заболевшие, по утверждению оперативного штаба, в последние две недели посещали другие страны.

Утром 19 марта стало известно о первой жертве коронавирусной болезни в России. Причиной смерти женщины стала пневмония, вызванная коронавирусом на фоне других сопутствующих тяжелых заболеваний.

Напомним, что летальные случаи коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировали почти во всех соседних с Украиной странах, кроме Беларуси и Румынии.

В Украине от коронавируса умерла 71-летняя женщина в Радомышле. Еще одна 33-летняя женщина с COVID-19 умерла в Черновцах, но врачи считают, что смерть была связана не с этой болезнью.

Сегодня Минздрав сообщил о третьей смерти от коронавируса в Украине. 56-летня  женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19. Она жила и работала в Ивано-Франковске, за границу не выезжала.

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