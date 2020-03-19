Во Львове льготы на проезд для пенсионеров отменили до конца карантина

Во Львове решили отменить бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте. Льготы будут отменены с понедельника, 23 марта, до завершения карантина.

Такое ограничение чиновники приняли, чтобы мотивировать пожилых людей сидеть дома на время карантина.

"С понедельника отменен бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте на время карантина", - говорится в сообщении на Telegram-канале Львовского городского совета "Львов vs коронавирус".

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к жителям города с просьбой рассказать об отмене льгот пенсионерам.

"На период карантина во Львове льготы на проезд в общественном транспорте действовать не будут. Мы идем на эти ограничения в первую очередь потому, что старшие люди находятся в особой зоне риска в связи с распространением коронавируса. Покажите это видео родителям и бабушкам с дедушками! Берегите друг друга!", - сказал Садовый.

Как сообщалось, Луцкий городской совет полностью запретил работу общественного транспорта с 19 марта и до конца карантина. Это же касается населенных пунктов Прилуцкого старостинского округа. Помимо этого, решение о прекращении работы общественного транспорта приняли в Нововолынске.

Ранее решение прекратить все пассажирские перевозки приняли в Черновцах. Вначале там отменили льготный проезд, чтобы мотивировать людей пожилого возраста оставаться дома, но позднее работу общественного транспорта приостановили до улучшения эпидемической ситуации.