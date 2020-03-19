Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
ГлавнаяОбществоВойна

Оккупанты 11 раз открывали огонь на Донбассе, ранен один военнослужащий

Противник применял минометы и БМП. 

Оккупанты 11 раз открывали огонь на Донбассе, ранен один военнослужащий
Фото: Олена Максименко

От начала суток 19 марта российские оккупационные войска 11 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Дважды противник стрелял рядом с Лебединским - из минометов 82 мм выпущено 16 мин, также применяли гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Павлополем стреляли из вооружение БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре раза открывали огонь неподалеку Крымского - выпущена 41 мина из минометов калибра 120 мм, также стреляли из БМП-1, пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новолуганского обстрел осуществлялся из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Новотошковским противник выпустил 10 мин из минометов калибра 120 мм.

"Вследствие вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил ранение. Его эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь", - сообщили в Минобороны.

Напомним, за прошлые сутки российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Трое военных получили боевые травмы. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также