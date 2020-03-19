Оккупанты 11 раз открывали огонь на Донбассе, ранен один военнослужащий

От начала суток 19 марта российские оккупационные войска 11 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Дважды противник стрелял рядом с Лебединским - из минометов 82 мм выпущено 16 мин, также применяли гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Павлополем стреляли из вооружение БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре раза открывали огонь неподалеку Крымского - выпущена 41 мина из минометов калибра 120 мм, также стреляли из БМП-1, пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новолуганского обстрел осуществлялся из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Новотошковским противник выпустил 10 мин из минометов калибра 120 мм.

"Вследствие вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил ранение. Его эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь", - сообщили в Минобороны.

Напомним, за прошлые сутки российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Трое военных получили боевые травмы.