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В Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 граждан

Такие данные обнародовал министр инфраструктуры Украины. 

В Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 граждан
Фото: офис президента

В Украину в последние дни перед закрытием авиасообщения и сразу после него вернулись 44 000 граждан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"С 14 по 18 марта 44 000 граждан Украины вернулись в Украину авиаперевозками", - написал он.

Авиасообщение с другими странами Украина прекратила 17 марта. После закрытия границ и прекращения перелетов многие украинцы застряли за границей, в том числе и Италии. 

15 марта Украина эвакуировала 125 своих граждан из Италии. Это первый борт, который эвакуировал украинцев, потерявших возможность вернуться на родину из-за закрытия границ между странами Европы. 

Всех прибывших проверили на коронавирус, тесты показали отрицательный результат.

Помимо этого, украинцы не могли вылететь из Вены. Их доставили в Киев спецрейсом 18 марта.

Из Египта, по состоянию на 17 марта, вернулись 1500 украинцев.

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