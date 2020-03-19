Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами
Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киевской области приостановлено пригородное сообщение

Руководителям районных госадминистраций подготовлено обращение об обеспечении транспорта для медработников.

В Киевской области приостановлено пригородное сообщение
Фото: NewsOne

В период карантина с Киевом приостановлено пригородное сообщение до 3 апреля. Об этом во время брифинга сообщил врио главы Киевской ОГА Василий Володин на брифинге, передает "Укринформ".

"Междугородное транспортное сообщение, как мы знаем, на период карантина приостановлено, по крайней мере до 3 апреля 2020 года", - сказал Володин.

Директор департамента здравоохранения КОГА Максим Ионов отметил, что частные перевозчики должны выполнять дезинфекцию транспортных средств.

"Также сейчас в период карантина пригородное сообщение полностью запрещено, кроме случаев, связанных с перевозкой сотрудников к рабочим местам. Учитывая эту ситуацию, мы подготовили обращение к руководителям районных государственных администраций об обеспечении соответствующим транспортом медицинских работников", - сказал он.

Напомним, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. 

Сегодня, 19 марта в Житомире зарегистрировали первый случай коронавирусной болезни COVID-19. Это уже второй новый случай COVID-19 в Украине, о котором стало известно в четверг. Раньше сообщалось, что болезнь выявили у жены депутата Верховной Рады Сергея Шахова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также