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РАГСы принимают заявки на регистрацию быстрых браков во время карантина, - Минюст

Минюст просит воздержаться пока от регистрации браков.

 

РАГСы принимают заявки на регистрацию быстрых браков во время карантина, - Минюст
Регистрация брака по ускореной процедуре
Фото: ks.blogspot.com

Министерство юстиции заявило, что отделы РАГСов продолжают прием заявок на регистрацию браков за 24 часа, несмотря на объявленный карантин. Об этом сообщила заместительница министра юстиции Ольга Онищук, агентству "Украинские новости".

"Принимаем заявки, но на брак за сутки. При этом очень много скопления граждан и мы просим воздержатся от регистрации (браков) и не обращаться", - сказала она.

Также Онищук отметила, что обычные браки смогут зарегистрировать все те, кто подал заявки до 13 марта. По ее словам, регистрация традиционных браков возможна для тех, кто подал заявку до момента введения карантина.

Напомним, в Украине объявлен карантин. Министерство здравоохранения разработало новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины. Главный санврач Украины Виктор Ляшко назвал три возможных сценария развития ситуации.

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Источник: "Украинские новости"
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