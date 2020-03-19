Кличко опроверг возможность частичного возобновления работы метро в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слова секретаря Киевского горсовета, своего заместителя Владимира Прокопива о подготовке предложений по возобновлению работы столичного метрополитена в ограниченном режиме.
Об этом сообщают "Українськi Новини".
"Люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, не являются ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональное мнение, которое они высказывают", - сказал Кличко.
Он подчеркнул, что закрытие метрополитена до 3 апреля - вынужденная мера, направленная на предотвращение распространения коронавируса.
Мэр также сообщил, что власти города создают дублирующие метро маршруты наземного транспорта и работают над тем, чтобы киевляне, которым нужно добраться на работу или в больницу, могли удобно передвигаться.
Напомним, в среду Прокопив в своем видеообращении заявил, что депутаты Киевсовета готовят предложения по возобновлению работы метро в ограниченном режиме.
Киевский метрополитен, как и все три метрополитена Украины, по распоряжению Кабмина прекратили работу вечером 17 марта. Поскольку не все жители городов могут работать удаленно, многим пришлось искать возможность добраться на работу общественным транспортом. В результате автобусы и маршрутки утром 18 марта были переполнены, люди в спальных районах часами ждали возможности уехать.
Тем не менее, премьер-министр Денис Шмыгаль исключил возобновление работы метро до завершения карантина.