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Кличко опроверг возможность частичного возобновления работы метро в Киеве

"Люди, которые об этом заявляют, не являются специалистами".

Кличко опроверг возможность частичного возобновления работы метро в Киеве
Виталий Кличко
Фото: Виталий Кличко / facebook

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слова секретаря Киевского горсовета, своего заместителя Владимира Прокопива о подготовке предложений по возобновлению работы столичного метрополитена в ограниченном режиме.

Об этом сообщают "Українськi Новини".

"Люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, не являются ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональное мнение, которое они высказывают", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что закрытие метрополитена до 3 апреля - вынужденная мера, направленная на предотвращение распространения коронавируса.

Мэр также сообщил, что власти города создают дублирующие метро маршруты наземного транспорта и работают над тем, чтобы киевляне, которым нужно добраться на работу или в больницу, могли удобно передвигаться.

Напомним, в среду Прокопив в своем видеообращении заявил, что депутаты Киевсовета готовят предложения по возобновлению работы метро в ограниченном режиме.

Киевский метрополитен, как и все три метрополитена Украины, по распоряжению Кабмина прекратили работу вечером 17 марта. Поскольку не все жители городов могут работать удаленно, многим пришлось искать возможность добраться на работу общественным транспортом. В результате автобусы и маршрутки утром 18 марта были переполнены, люди в спальных районах часами ждали возможности уехать.

Тем не менее, премьер-министр Денис Шмыгаль исключил возобновление работы метро до завершения карантина.

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