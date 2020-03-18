Также рассматривается вопрос развозки сотрудников, которые не могут работать удаленно.

Власти Киева разрабатывают план специальных мер, чтобы столичный метрополитен возобновил свою работу, но с некоторыми ограничениями.

Об этом сообщил в фейсбуке секретарь Киевсоовета Владимир Прокопив.

"Киевляне! Мы слышим ваши жалобы из-за закрытия метро. Неработающий метрополитен - огромная проблема для города. Но киевская власть выполнять постановление Кабинета министров. Лично я против того, чтобы метрополитен был полностью закрытым. Сейчас вместе с коллегами мы разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", - написал он.

Прокопив подчеркнул, что метрополитен сейчас должен обслуживать людей, "работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города".

"В столице существует еще одна проблема. Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы", - добавил секретарь Киевсовета.

Напомним, Киевский метрополитен, как и все три метрополитена Украины, по распоряжению Кабмина прекратили работу в течение 17 марта. Поскольку не все жители городов могут работать удаленно, многим пришлось искать возможность добраться на работу общественным транспортом. В результате автобусы и маршрутки утром 18 марта были переполнены, люди в спальных районах часами ждали возможности уехать, образуя, таким образом, запрещенное массовое собрание.

Тем не менее, премьер-министр Денис Шмыгаль исключил возобновление работы метро до завершения карантина.