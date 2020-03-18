В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Правоохранители привлекли 5 лиц к ответственности за распространение фейков о коронавирусе

Одному провокатору сепаратизма объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. 

Правоохранители привлекли 5 лиц к ответственности за распространение фейков о коронавирусе
Фото: georgejmclittle/Depositphotos

Правоохранители привлекли 5 человек к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, а также прекратили деятельность еще одного агитатора. Об этом сообщил пресс-центр СБУ. 

"В течение нескольких последних дней службой вместе с Нацполицией к административной ответственности за манипуляции и попытки дестабилизации общественной обстановки привлечены еще 5 человек в Черновицкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

Специалисты СБУ по кибербезопасности подчеркнули, что в связи с введением ряда ограниченй для предотвращения распространения коронавируса, свою деятельность активизировали и пропагандисты сепаратизма. 

Пользуясь ситуацией, определенные лица провоцируют панику и протестные настроения среди граждан, пытаются дискредитировать власть, призывают к нарушению конституционного строя и насильственной федерализации.

Подрывную деятельность очередного интернет-провокаторов прекратили в Одессе. 

"Он не только распространял ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины. А это является уголовным правонарушением, предусмотренным ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ. 

Провокатору объявлено о подозрении. Решается вопрос о применении ограничительных мер.

Кроме того, СБУ зафиксировала появление большого количества деструктивных сообществ на различных информационных площадках и появление ложных публикаций в российских СМИ. 

На данный момент принимаются меры по блокированию их деятельности и привлечению провокаторов к ответственности. СБУ призывает граждан не поддаваться провокациям и не доверять информации из непроверенных источников, а также не распространять ее.

Напомним, 16 марта сообщалось, что в Черновицкой области полиция составила админпротокол за распространение ложных слухов о ситуации по заболеваемости COVID-19 в Украине. В интернете мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также