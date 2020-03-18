Из-за закрытия метро в связи с карантином, в Харькове переполнен наземный транспорт. При этом, правило ограничения до 10-ти человек в маршрутке или автобусе, в основном не выполняется. Об этом сказано в сюжете "Суспільного".

К примеру, на трамвайной остановке возле станции метро "Студенческая" на Салтовке зафиксировано массовое скопление людей. Около 30 человек пытались зайти в трамвай, но он был переполнен. Некоторые люди ждали транспорт час.

На окнах вагонов - предупреждение о карантине.

В автобусе №296, который курсирует с поселка Пятихатки в центр Харькова, водители не проверяют количество пассажиров, ссылаясь на то, что это не входит в их обязанности, что это якобы ответственность и задача пассажиров.

«В случае если, как они (водетели) сказали, «доколупается» полиция, то у них лежит памятка об обязанностях водителя по которым водитель якобы не должен был контролировать это количество», - говорится в сюжете. На вопрос, выдают ли водителям маски, водитель показал корреспонденту свою маску, одна она была не на лице.

На станциях метрополитена дежурят полицейские. Так, у входа на станцию "Дворец Спорта" стоят четверо правоохранителей.

Отмечается, что ограничение до 10 человек выполняется на остановке 119 автобуса на Алексеевке. Наполняемость салона контролирует представитель перевозчика.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве также переполнены автобусы и маршрутки, а люди ждут в очередях часами. Поскольку не все жители столицы могут работать удаленно, многим приходится искать возможность добраться на работу общественным транспортом. В результате автобусы и маршрутки переполнены, люди в спальных районах часами ждут возможности уехать, образуя, таким образом, запрещенное массовое собрание.