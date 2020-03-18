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Украинские аэропорты сегодня приняли 14 международных рейсов, по плану еще 39

Пассажиры возвращались из Шарм-эль-Шейха, Хургады, Берлина, Веце, Мадрида, Пафоса и Вильнюса.

Украинские аэропорты сегодня приняли 14 международных рейсов, по плану еще 39
Фото: facebook/Євгеній Дихне

По состоянию на 10:00 18 марта, украинские аэропорты приняли 14 международных рейсов с украинцами, до конца дня в планах принять еще 39 бортов. Об этом сказано в оперативных данных прилетов в аэропорты Украины, предоставленных министром инфраструктуры Владиславом Криклием, предают "Украинские новости". 

Согласно им, до 10 утра было выполнено 9 рейсов в международный аэропорт "Борисполь", по 2 рейса в Харьков и Львов, 1 рейс в Запорожье.

Пассажиры возвращались из Шарм-эль-Шейха, Хургады, Берлина, Веце, Мадрида, Пафоса и Вильнюса.

Сегодня также ожидаются туристы из Меммингена, Вены, Дубай, Барселоны, Лондона, Софии, Стокгольма, Баку, Белграда, Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Напомним, ранее Госпогранслужба сообщала, что за прошедшие сутки из-за границы вернулись почти 26 тысяч украинцев. При этом, более 18 тысяч человек покинули страну.

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Источник: "Украинские новости"
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