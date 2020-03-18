Таможня заверила, что продукты из супермаркетов не исчезнут

Фуры с товарами курсируют между странами без помех, к тому же Украина не является критически зависимой от импортируемых продуктов питания.

Таможня заверила граждан, что продукты не исчезнут из полок супермаркетов на время карантина, а фуры с товарами курсируют между странами без помех. Об этом на фейсбуке сообщила "Новая таможня".

"Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Впрочем, это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов ... Чтобы украинцы не боялись, что завтра не будет, чего есть, Таможня ежедневно будет информировать о товарообороте, а также - поступлениях в бюджет", - отметили в сообщении.

При этом, Новая таможня выделила три ключевых момента:

1. 90% товаров, которые потребляют украинцы - отечественного производства. Украина не является критически зависимой от импортируемых продуктов питания;

2. Грузовые перевозки осуществляются нон-стоп. Маршруты для фур могут быть перепланированы из одних пунктов пропуска на другие, поскольку около сотни пунктов приостановили свою работу на время карантина. Отмечается, что на границах могут образовываться очереди из грузовиков в связи с их тщательным санитарным контролем, но фуры с товаром курсируют между странами без помех каждый день.

3. ВР поддержала малый и средний бизнес на время карантина, приняв закон № 3220. Закон, в частности, вводит налоговые каникулы с 1 марта по 30 апреля: освобождает ФЛП от уплаты ЕСВ, а также освобождает от земельного налога, налога на объекты нежилой недвижимости, арендной платы за земельные участки; отменяет штрафы за нарушение налогового законодательства, совершенные с 1 марта по 30 апреля.

Также отмечается, что с начала месяца и по состоянию на 16 марта таможня перечислила в госбюджет 14,8 млрд грн или выполнила график поденных поступлений на 90,1%. В долларовом эквиваленте - это 591 млн долл., что на 1,7% или на 10 млн долл. больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объемы импорта по весу за 15 дней марта составили 2,3 млн тонн. Объемы импорта по стоимости - 2,1 млрд долларов.

Напомним, 17 марта сообщалось, что Минэкономики каждые два дня делает срез по торговым сетям и опрашивает ретейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости.