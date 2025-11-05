Йдеться про хабарі від підприємців, які ввозили вживані авто зі США. Заступник начальника штучно створював перешкоди під час митного оформлення, після чого інспектор через посередників пропонував «вирішення питання».

Посадовців Київської митниці затримали за підозрою у створенні схеми заробітку на підприємцях, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовці налагодили схему отримання неправомірної вигоди від підприємців, які ввозили вживані авто зі США. Заступник начальника штучно створював перешкоди під час митного оформлення, після чого інспектор через посередників пропонував «вирішення питання» — прискорене та безперешкодне розмитнення за гроші.

Під час отримання 2400$ обох затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.