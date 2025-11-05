Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоПодії

Посадовців Київської митниці затримали за підозрою у створенні схеми заробітку на підприємцях

Йдеться про хабарі від підприємців, які ввозили вживані авто зі США. Заступник начальника штучно створював перешкоди під час митного оформлення, після чого інспектор через посередників пропонував «вирішення питання».

Посадовців Київської митниці затримали за підозрою у створенні схеми заробітку на підприємцях
Фото: прокуратура

Посадовців Київської митниці затримали за підозрою у створенні схеми заробітку на підприємцях, повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, посадовці налагодили схему отримання неправомірної вигоди від підприємців, які ввозили вживані авто зі США. Заступник начальника штучно створював перешкоди під час митного оформлення, після чого інспектор через посередників пропонував «вирішення питання» — прискорене та безперешкодне розмитнення за гроші.

Під час отримання 2400$ обох затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies