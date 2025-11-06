Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти області.

За минулу добу росіяни поранили у Донецькій області 10 осіб.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 181 людину, зокрема 25 дітей.

“За 5 листопада росіяни поранили 10 жителів Донеччини”, – зазначив він.

Шість поранених є у Краматорську, три – у Слов'янську та один у Костянтинівці.

Пошкодження внаслідок російських атак

Покровський район

У Надії Криворізької громади пошкоджено будинок, гараж, авто і два господарчі споруди. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю, три склади та два підприємства.

Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено п’ять будинків.

В Іллінівці пошкоджено три приватні будинки. У Дружківці пошкоджено сміттєвіз. У Костянтинівці пошкоджено сім багатоповерхівок та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 9 приватних будинків.

З початку вторгнення РФ вбила в області 3725 людей, поранила 8426. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.