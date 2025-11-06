Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Війна

За добу росіяни поранили на Донеччині 10 осіб (оновлено)

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти області.

За добу росіяни поранили на Донеччині 10 осіб (оновлено)
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

За минулу добу росіяни поранили у Донецькій області 10 осіб.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 181 людину, зокрема 25 дітей.

“За 5 листопада росіяни поранили 10 жителів Донеччини”, – зазначив він.

Шість поранених є у Краматорську, три – у Слов'янську та один у Костянтинівці.

Пошкодження внаслідок російських атак

Покровський район

У Надії Криворізької громади пошкоджено будинок, гараж, авто і два господарчі споруди. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю, три склади та два підприємства.

Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено п’ять будинків.

В Іллінівці пошкоджено три приватні будинки. У Дружківці пошкоджено сміттєвіз. У Костянтинівці пошкоджено сім багатоповерхівок та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 9 приватних будинків.

З початку вторгнення РФ вбила в області 3725 людей, поранила 8426. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
