Президент переніс День Десантно-штурмових військ ЗСУ

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на сторінці у Telegram повідомило про зміну дати відзначення свого свята з 21 на 8 листопада.

Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. День ДШВ має збігатися з церковним Святом всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом, яке за новоюліанським календарем, прийнятим у Православній Церкві України, припадає на 8 листопада, а не 21-е, як це було за старим стилем.

За церковними переказами, святий Михаїл очолив військов ангелів, щоб боротися проти повсталих проти Бога сил і перемогти їх - так само як десантники продовжують боротьбу з уособленим росіянами злом, даючи йому відсіч по всій лінії фронту.