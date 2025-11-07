Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Війна

Президент переніс День Десантно-штурмових військ ЗСУ

Свято має прив'язку до церковного календаря.

Президент переніс День Десантно-штурмових військ ЗСУ
Воїни-десантники
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на сторінці у Telegram повідомило про зміну дати відзначення свого свята з 21 на 8 листопада.

Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. День ДШВ має збігатися з церковним Святом всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом, яке за новоюліанським календарем, прийнятим у Православній Церкві України, припадає на 8 листопада, а не 21-е, як це було за старим стилем. 

За церковними переказами, святий Михаїл очолив військов ангелів, щоб боротися проти повсталих проти Бога сил і перемогти їх - так само як десантники продовжують боротьбу з уособленим росіянами злом, даючи йому відсіч по всій лінії фронту. 
