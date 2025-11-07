Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Ще одного підлітка вдалося врятувати із російської окупації

Родина переховувала юнака від російських окупантів.

Ще одного підлітка вдалося врятувати із російської окупації
В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми
Фото: Микола Кулеба

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з окупованої території вдалося врятувати ще одного юнака.

Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Після того як хлопцю виповнилося 18 років, його родина була змушена переховувати сина, щоб окупанти не забрали його до російської армії. "Кожен день перетворився на страх і очікування обшуків — російські військові ходили по домівках, розшукуючи юнаків призовного віку. Зрештою родина зважилася на ризикований виїзд", — ідеться у повідомленні.

Завдяки підтримці волонтерів родина пройшла цей небезпечний шлях і тепер уже на вільній території України. Вони отримують необхідну допомогу й поступово повертаються до мирного життя.

"Дякую команді Helping to Leave за сприяння у порятунку родини. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — додає Андрій Єрмак.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies