Ще одного підлітка вдалося врятувати із російської окупації

В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з окупованої території вдалося врятувати ще одного юнака.

Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Після того як хлопцю виповнилося 18 років, його родина була змушена переховувати сина, щоб окупанти не забрали його до російської армії. "Кожен день перетворився на страх і очікування обшуків — російські військові ходили по домівках, розшукуючи юнаків призовного віку. Зрештою родина зважилася на ризикований виїзд", — ідеться у повідомленні.

Завдяки підтримці волонтерів родина пройшла цей небезпечний шлях і тепер уже на вільній території України. Вони отримують необхідну допомогу й поступово повертаються до мирного життя.

"Дякую команді Helping to Leave за сприяння у порятунку родини. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — додає Андрій Єрмак.