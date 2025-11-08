Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Генштаб ЗСУ: на Покровський напрям припали 57 атак росіян зі 116 по всій лінії фронту

Також ворог тисне на Слов’янському напрямку.

Генштаб ЗСУ: на Покровський напрям припали 57 атак росіян зі 116 по всій лінії фронту
Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади ведуть вогонь з 2С22 «Богдана» на передовій у Запорізькій області, Україн
Фото: EPA/UPG

Станом на 16.00 8 листопада загальна кількість бойових зіткнень на фронті сягнула 116.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Гута-Студенецька, Сеньківка Чернігівської області; Хлібороб, Бачівськ, Нововасилівка Сумської області.

На ПівнічноСлобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 10 ворожих атак, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала вісім ударів, скинувши при цьому 14 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 90 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На ПівденноСлобожанському Сили оборони зупинили дев’ять ворожих атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Куп’янському відбили чотири з п’ятьох ворожих атак у бік Петропавлівки й Піщаного. 

На Лиманському загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районі населеного пункту Дерилове та у бік Коровиного Яру, бої тривають.

На Слов’янському росіяни 10 разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки. Сили оборони зупинили вісім атак противника, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.

На Покровському окупанти здійснили 57 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 52 атаки.

На Олександрівському українські захисники зупинили п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Привілля та Красногірське. Авіаудару зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському відбулись чотири боєзіткнення у районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.

На Оріхівському відбулася одна атака ворожих підрозділів – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів. Авіація противника завдала удару по Оріхову.

На Придніпровському ворог здійснив одну невдалу спробу наступу.
