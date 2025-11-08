Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський відзначив нагородами воїнів Десантно-штурмових військ із нагоди професійного свята

Президент вручив чотирьом військовим ордени «Золота Зірка» Героя України.

Зеленський відзначив нагородами воїнів Десантно-штурмових військ із нагоди професійного свята
Володимри Зеленський нагороджує бійців ДШВ, 8 листопада 2025 року
Фото: ОПУ

У День Десантно-штурмових військ ЗСУ, який щороку відзначатиметься 8 листопада, Володимир Зеленський привітав військових із професійним святом, вручив командирам бойові прапори, стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу» та державні нагороди.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський подякував бійцям за службу і наголосив, що українські десантники беруть участь у найважливіших боях і операціях.

«Зараз багато в чому саме на силі наших ДШВ тримається Покровський напрямок, проводиться наша Добропільська операція, тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області. Героїчна Курська операція стала можливою теж багато в чому завдяки силі наших десантників», — сказав глава держави.

Під час урочистостей Зеленський вручив чотирьом військовим ордени «Золота Зірка» Героя України:

  • полковнику Олегу Змислому, командиру 148-ї окремої артилерійської бригади, чиї підрозділи на Донеччині та Запоріжжі знищили понад 1600 окупантів, десятки гармат, танків і бронемашин;
  • підполковнику Костянтину Ревуцькому, підрозділи якого успішно діяли на Донеччині, Курщині та в Сумській області, ліквідувавши сотні окупантів і десятки одиниць техніки;
  • солдатові В’ячеславу Ткаченку, який відзначився у боях поблизу Білогорівки, знищив ворожу техніку, захопив радіостанцію та евакуював побратимів під обстрілами;
  • молодшому сержантові Дмитру Шавалдіну, командиру відділення ударних БпЛА, який знищив кілька одиниць бронетехніки, десятки мінометних позицій і близько 80 окупантів.

Орденом «Хрест бойових заслуг» Президент нагородив:

  • майора Руслана Білоброва, командира батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, підрозділ якого провів десятки успішних операцій на Покровському напрямку;
  • полковника Едуарда Колодія, командира 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, який отримав цю нагороду вдруге — «Срібну дубову гілку» — за успішне відбиття атак на Донеччині, під час яких було знищено сім одиниць бронетехніки та понад 100 окупантів.

Крім того, Зеленський відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І–ІІІ ступенів та «За мужність» І–ІІІ ступенів.

Бойовий прапор отримав командир 421-го окремого батальйону безпілотних систем «Сапсан» підполковник Іван Левківський, а стрічку почесної відзнаки «За мужність та відвагу» — командир 78-го окремого десантно-штурмового полку полковник Роман Євчун.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies