Зеленський відзначив нагородами воїнів Десантно-штурмових військ із нагоди професійного свята

У День Десантно-штурмових військ ЗСУ, який щороку відзначатиметься 8 листопада, Володимир Зеленський привітав військових із професійним святом, вручив командирам бойові прапори, стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу» та державні нагороди.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський подякував бійцям за службу і наголосив, що українські десантники беруть участь у найважливіших боях і операціях.

«Зараз багато в чому саме на силі наших ДШВ тримається Покровський напрямок, проводиться наша Добропільська операція, тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області. Героїчна Курська операція стала можливою теж багато в чому завдяки силі наших десантників», — сказав глава держави.

Під час урочистостей Зеленський вручив чотирьом військовим ордени «Золота Зірка» Героя України:

полковнику Олегу Змислому, командиру 148-ї окремої артилерійської бригади, чиї підрозділи на Донеччині та Запоріжжі знищили понад 1600 окупантів, десятки гармат, танків і бронемашин;

підполковнику Костянтину Ревуцькому, підрозділи якого успішно діяли на Донеччині, Курщині та в Сумській області, ліквідувавши сотні окупантів і десятки одиниць техніки;

солдатові В’ячеславу Ткаченку, який відзначився у боях поблизу Білогорівки, знищив ворожу техніку, захопив радіостанцію та евакуював побратимів під обстрілами;

молодшому сержантові Дмитру Шавалдіну, командиру відділення ударних БпЛА, який знищив кілька одиниць бронетехніки, десятки мінометних позицій і близько 80 окупантів.

Орденом «Хрест бойових заслуг» Президент нагородив:

майора Руслана Білоброва, командира батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, підрозділ якого провів десятки успішних операцій на Покровському напрямку;

полковника Едуарда Колодія, командира 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, який отримав цю нагороду вдруге — «Срібну дубову гілку» — за успішне відбиття атак на Донеччині, під час яких було знищено сім одиниць бронетехніки та понад 100 окупантів.

Крім того, Зеленський відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І–ІІІ ступенів та «За мужність» І–ІІІ ступенів.

Бойовий прапор отримав командир 421-го окремого батальйону безпілотних систем «Сапсан» підполковник Іван Левківський, а стрічку почесної відзнаки «За мужність та відвагу» — командир 78-го окремого десантно-штурмового полку полковник Роман Євчун.