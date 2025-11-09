Відомо про втрати у живій силі противника.

Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5-го прикордонного загону завдали серії прицільних ударів по позиціях російських військ на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У результаті ефективної роботи дронів було знищено бліндажі, укриття, транспортні засоби та склад боєприпасів окупантів.

"У результаті ефективної роботи дронарі підрозділу виявили та уразили ворожу артилерію, вивели з ладу антени та ретрансляційне обладнання, знищили транспортні засоби, бліндажі, укриття та склад боєприпасів", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Також підтверджено втрати противника у живій силі.