Окупанти вдарили по Херсону, поранено дві жінки

Сьогодні зранку російські військові вкрили вогнем Корабельний район Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зокрема, під ударами опинилась будівля наукової установи. Через обстріл постраждала 49-річна працівниця. У неї діагностували поранення ноги, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
Також ворог атакував житлову забудову, через що у власній оселі 59-річна херсонка дістала контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
Обох потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
- Вчора російські окупаційні війська атакували з безпілотника літню жительку Херсона. Через скидання боєприпасу з дрона 87-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та поранення тулуба.