Двоє мешканок Сумщини поранені через атаки російських дронів

Упродовж доби російські війська поранили двох мешканок Сумщини. Окупанти здійснили понад 60 обстрілів по 28 населених пунктах в 16 територіальних громадах області.
Як розповіли у ОВА, у Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранення отримала 45-річна жінка. У Краснопільській громаді через удар БпЛА поранено 89-річну жінку.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Білопільська
- Миропільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Краснопільська
- Есманьська
- Шалигинська
- Середино-Будська
- Зноб-Новгородська
- Шосткинська
- Великописарівська
- Новослобідська
- Путивльська
- Конотопська
- Роменська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ:
- понад 10 ударів КАБ;
- до 10 скидань ВОГ з БпЛА;
- 25 ударів РСЗВ;
- понад 10 ударів БпЛА.
- Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові будівлі;
- у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові будівлі;
- у Роменській громаді пошкоджено складські приміщення, багатоквартирні будинки, приватні житлові будинки, вантажний автомобіль;
- у Середино-Будській громаді зруйновано приватне домоволодіння;
- у Краснопільській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, нежитлові приміщення;
- у Конотопській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.