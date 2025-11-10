Двоє мешканок Сумщини поранені через атаки російських дронів

Упродовж доби російські війська поранили двох мешканок Сумщини. Окупанти здійснили понад 60 обстрілів по 28 населених пунктах в 16 територіальних громадах області.

Як розповіли у ОВА, у Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранення отримала 45-річна жінка. У Краснопільській громаді через удар БпЛА поранено 89-річну жінку.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Білопільська

Миропільська

Юнаківська

Хотінська

Краснопільська

Есманьська

Шалигинська

Середино-Будська

Зноб-Новгородська

Шосткинська

Великописарівська

Новослобідська

Путивльська

Конотопська

Роменська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ:

понад 10 ударів КАБ;

до 10 скидань ВОГ з БпЛА;

25 ударів РСЗВ;

понад 10 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: