Двоє мешканок Сумщини поранені через атаки російських дронів

Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Російські війська здійснили понад 60 обстрілів по області. 

Уламки російського безпілотника, ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА

Упродовж доби російські війська поранили двох мешканок Сумщини. Окупанти здійснили понад 60 обстрілів по 28 населених пунктах в 16 територіальних громадах області.

Як розповіли у ОВА, у Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранення отримала 45-річна жінка. У  Краснопільській громаді через удар БпЛА поранено 89-річну жінку.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Білопільська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Краснопільська 
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Зноб-Новгородська
  • Шосткинська
  • Великописарівська
  • Новослобідська
  • Путивльська
  • Конотопська
  • Роменська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ: 

  • понад 10 ударів КАБ;
  • до 10 скидань ВОГ з БпЛА;
  • 25 ударів РСЗВ;
  • понад 10 ударів БпЛА.
  • Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові будівлі;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові будівлі;
  • у Роменській громаді пошкоджено складські приміщення, багатоквартирні будинки, приватні житлові будинки, вантажний автомобіль;
  • у Середино-Будській громаді зруйновано приватне домоволодіння;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, нежитлові приміщення;
  • у Конотопській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
