За тиждень курс DELTA в Армія+ розпочали 13 тисяч військовослужбовців

За перший тиждень після запуску курсу DELTA в застосунку Армія+ його розпочали 13 тис. військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

При цьому вже понад 1,5 тис. повністю завершили курс та отримали сертифікати.

“Це рекорд для застосунку – жоден інший курс не демонстрував такого темпу росту в перший тиждень. Ці результати свідчать про високий запит на практичне навчання”, - зауважили в Міноборони.

Курс DELTA містить понад 50 практичних уроків, для його повного проходження потрібно щонайменше 5 годин навчання.

Програма дає практичні навички роботи з Monitor, Mission Control, Target Hub, платформою відеоаналізу Vezha та іншими модулями системи.

Зазначається, що ці навички допомагають військовим від командира до піхотинця і пілота приймати рішення узгоджено та на основі реальних даних.

Міноборони нагадує, що наразі в Армія+ доступно 17 навчальних курсів. Найпопулярніші серед них - “Безпілотні системи. Основи БпЛА” (розпочали навчання 45 тис. військових), “Інформаційна стійкість. Кібербезпека” (34 тис.) та “Основи звʼязку на полі бою” (22 тис.).