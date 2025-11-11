Фігурант операції "Мідас" та член НКРЕКП Пушкар виїхав із України, - нардеп Железняк

Він фігурує на плівках, щодо отримання "зарплати" від Міндіча.

Цієї ночі з України виїхав ще один фігурант плівок операції "Мідас" чинний член Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Сергій Пушкар.

Про це повідомив нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

"Саме він фігурує на плівках, щодо отримання «зарплати» 20 штук $ від Міндіча. (Точніше 19 900 виходить). Ще три місяці тому був виконавчий директор з правових питань Енергоатому", - написав нардеп у фейсбуці.

Железняк нагадав, що з 2022-го по 2025-й Пушкар обіймав посаду в.о. з правового забезпечення підприємства "Енергоатом", а посаду члена НКРЕКП - отримав на початку вересня.

"І ще одне цікаве співпадіння, Пушкар Сергій з 2010 по 2015 рр був на різних посадах у Фонді державного майна України. Саме в той час, коли заступником Фонду був Ігор Миронюк… радник Деркача і Германа Галущенко, вже відомий на плівках як «Рокет» та «смотрящій» за енергетикою від бізнесмена Тимура Міндіча))))) Ось так співпадіння", - зазначив нардеп.

Операція "Мідас"