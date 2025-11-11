Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоЖиття

Фігурант операції "Мідас" та член НКРЕКП Пушкар виїхав із України, - нардеп Железняк

Він фігурує на плівках, щодо отримання "зарплати" від Міндіча.

Фігурант операції "Мідас" та член НКРЕКП Пушкар виїхав із України, - нардеп Железняк
Сергій Пушкар (архівне фото)
Фото:

Цієї ночі з України виїхав ще один фігурант плівок операції "Мідас" чинний член Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Сергій Пушкар.

Про це повідомив нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

"Саме він фігурує на плівках, щодо отримання «зарплати» 20 штук $ від Міндіча. (Точніше 19 900 виходить). Ще три місяці тому був виконавчий директор з правових питань Енергоатому", - написав нардеп у фейсбуці.

Железняк нагадав, що з 2022-го по 2025-й Пушкар обіймав посаду в.о. з правового забезпечення підприємства "Енергоатом", а посаду члена НКРЕКП - отримав на початку вересня.

"І ще одне цікаве співпадіння, Пушкар Сергій з 2010 по 2015 рр був на різних посадах у Фонді державного майна України. Саме в той час, коли заступником Фонду був Ігор Миронюк… радник Деркача і Германа Галущенко, вже відомий на плівках як «Рокет» та «смотрящій» за енергетикою від бізнесмена Тимура Міндіча))))) Ось так співпадіння", - зазначив нардеп.

Операція "Мідас" 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies