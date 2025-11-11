Українські безпілотники уразили “Орскнефтеоргсинтез” в Оренбурзькій області

За попередньою інформацією, уражена одна з установок первинної переробки нафти.

Сьогодні, 11 листопада, підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу “Орскнефтеоргсинтез” у місті Орськ Оренбурзької області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо. Проєктна потужність переробки - 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкта. За попередньою інформацією, уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ). Результати влучання уточнюються.

Нагадаємо, нещодавно Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, терміналу у Феодосії і низки об’єктів на окупованій частині Донеччини.